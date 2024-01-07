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  4. Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Испания
07 января 2024, 11:22 | Обновлено 07 января 2024, 11:33
2792
2

Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов

CIES обнародовал рейтинг самых дорогих вратарей до 25 лет

07 января 2024, 11:22 | Обновлено 07 января 2024, 11:33
2792
2
Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей планеты в возрасте до 25 лет.

Страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин занял третье место в списке. Эксперты центра исследований его оценили в 58.3 миллиона евро. Выше украинца в списке только вратарь «Порту» Диогу Кошта (73.4 миллиона евро) и кипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма (69 миллиона евро).

В рейтинг попал и 24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, занявший девятое место списка. CIES оценил трансферную стоимость Лунина в 25.1 миллионов евро.

Ранее эксперты международного центра спортивных исследований опубликовали рейтинг самых дорогих футболистов мира.

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Диогу Кошта Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Анатолий Трубин Бенфика Реал Мадрид CIES рейтинг финансы
Источник CIES
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Serhii P.
Круто - два українських голкіпера в ТОП-10
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+4
Bombardini
При всій повазі до наших хлопців, але 60 і 25 лямів - це якась шляпа взята зі стелі
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0
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