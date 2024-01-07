Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов
CIES обнародовал рейтинг самых дорогих вратарей до 25 лет
CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей планеты в возрасте до 25 лет.
Страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин занял третье место в списке. Эксперты центра исследований его оценили в 58.3 миллиона евро. Выше украинца в списке только вратарь «Порту» Диогу Кошта (73.4 миллиона евро) и кипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма (69 миллиона евро).
В рейтинг попал и 24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, занявший девятое место списка. CIES оценил трансферную стоимость Лунина в 25.1 миллионов евро.
Ранее эксперты международного центра спортивных исследований опубликовали рейтинг самых дорогих футболистов мира.
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