Какая цена Лунина и Трубина? Известен список самых дорогих молодых киперов

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих вратарей планеты в возрасте до 25 лет.

Страж ворот «Бенфики» Анатолий Трубин занял третье место в списке. Эксперты центра исследований его оценили в 58.3 миллиона евро. Выше украинца в списке только вратарь «Порту» Диогу Кошта (73.4 миллиона евро) и кипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма (69 миллиона евро).

В рейтинг попал и 24-летний голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, занявший девятое место списка. CIES оценил трансферную стоимость Лунина в 25.1 миллионов евро.

Ранее эксперты международного центра спортивных исследований опубликовали рейтинг самых дорогих футболистов мира.