Не Холанд и Мбаппе. Назван самый дорогой игрок мира по версии CIES
Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов мира
CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.
Возглавил список звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого оценили в 267,5 миллиона евро. За ним разместился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и еще один представитель «сливочных» Винисиус Жуниор, их трансферная стоимость составила 251,2 и 250,3 миллиона соответственно.
Звездный француз Килиан Мбаппе занял лишь 27 место рейтинга с оцениваемой стоимостью в 106,2 миллиона, причиной этого является то, что у нападающего истекает контракт с «ПСЖ» в июне этого года.
Места для украинцев в рейтинге не нашлось.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:
- Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн)
- Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн)
- Родриго («Реал», 247,9 млн)
- Букайо Сака («Арсенал», 223 млн)
- Фил Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн)
- Гави («Барселона», 175,4 млн)
- Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн)
- Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн)
- Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Диего прокомментировал поражение своих подопечных в матче 19-го тура Ла Лиги
Нападающий стал автором хет-трика