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04 января 2024, 21:24 |
1031
0

Не Холанд и Мбаппе. Назван самый дорогой игрок мира по версии CIES

Обнародован рейтинг самых дорогих футболистов мира

04 января 2024, 21:24 |
1031
0
Не Холанд и Мбаппе. Назван самый дорогой игрок мира по версии CIES
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Возглавил список звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого оценили в 267,5 миллиона евро. За ним разместился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и еще один представитель «сливочных» Винисиус Жуниор, их трансферная стоимость составила 251,2 и 250,3 миллиона соответственно.

Звездный француз Килиан Мбаппе занял лишь 27 место рейтинга с оцениваемой стоимостью в 106,2 миллиона, причиной этого является то, что у нападающего истекает контракт с «ПСЖ» в июне этого года.

Места для украинцев в рейтинге не нашлось.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES:

  1. Джуд Беллингем («Реал», 267,5 млн евро)
  2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 251,2 млн)
  3. Винисиус Жуниор («Реал», 250,3 млн)
  4. Родриго («Реал», 247,9 млн)
  5. Букайо Сака («Арсенал», 223 млн)
  6. Фил Фоден («Манчестер Сити», 195,8 млн)
  7. Гави («Барселона», 175,4 млн)
  8. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 164,7 млн)
  9. Джамал Мусиала («Бавария», 152,4 млн)
  10. Мартин Эдегор («Арсенал», 150,6 млн)
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Источник CIES
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