Не Холанд и Мбаппе. Назван самый дорогой игрок мира по версии CIES

CIES (Международный центр спортивных исследований) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира.

Возглавил список звездный полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, которого оценили в 267,5 миллиона евро. За ним разместился форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и еще один представитель «сливочных» Винисиус Жуниор, их трансферная стоимость составила 251,2 и 250,3 миллиона соответственно.

Звездный француз Килиан Мбаппе занял лишь 27 место рейтинга с оцениваемой стоимостью в 106,2 миллиона, причиной этого является то, что у нападающего истекает контракт с «ПСЖ» в июне этого года.

Места для украинцев в рейтинге не нашлось.

Топ-10 самых дорогих футболистов мира по версии CIES: