Партнеры Лунина и Зинченко. Названы 20 самых дорогих игроков в мире
Лидерство разделили сразу 3 футболиста
Портал Transfermarkt в декабре 2023 года обновил цены на футболистов многих европейских чемпионатов.
После обновления стоимости, лидерство в рейтинге разделяют сразу 3 игрока, ценник на которых составляет 180 миллионов евро.
Первой суперзвездой топа является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В этом сезоне на его счету 21 гол и 2 ассиста в 22 матчах за парижан. Интересно, что клуб может потерять его летом, не получив никакой компенсации, ведь его контракт заканчивается 30 июня 2024 года.
Вторым стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого считают одним из лучших игроков мира прямо сейчас. В 2023 году 23-летний футболист переписал множество бомбардирских рекордов и выиграл важнейшие трофеи на клубном уровне: АПЛ и ЛЧ.
Третьим представителем звездной группы футболистов является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Еще в начале года его оценивали лишь в 110 миллионов евро, но после перехода в королевский клуб англичанин демонстрирует лучший футбол в своей жизни и является одним из главных претендентов на «Золотой мяч-2024».
Топ-20 самых дорогих игроков мира:
- 1-3. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, 180 миллионов евро)
- 1-3. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 180 млн)
- 1-3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн)
- 4. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид, 150 млн)
- 5. Букайо Сака («Арсенал», 120 млн)
- 6-12. Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн)
- 6-12. Фил Фоден («Ман Сити», 110 млн)
- 6-12. Виктор Осимхен («Наполи», 110 млн)
- 6-12. Деклан Райс («Арсенал», 110 млн)
- 6-12. Лаутаро Мартинес («Интер», 110 млн)
- 6-12. Родри («Ман Сити», 110 млн)
- 6-12. Гарри Кейн («Бавария», 110 млн)
- 13-15. Флориан Вирц («Байер», 100 млн)
- 13-15. Родриго («Реал» Мадрид, 100 млн)
- 13-15. Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, 100 млн)
- 16-23. Гави («Барселона», 90 млн)
- 16-23. Педри («Барселона», 90 млн)
- 16-23. Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид, 90 млн)
- 16-23. Мойсес Кайседо («Челси», 90 млн)
- 16-23. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид, 90 млн)
- 16-23. Хулиан Альварес («Ман Сити», 90 млн)
- 16-23. Рафаэль Леау («Милан», 90 млн)
- 16-23. Мартин Эдегор («Арсенал», 90 млн)
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