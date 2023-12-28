Партнеры Лунина и Зинченко. Названы 20 самых дорогих игроков в мире

Портал Transfermarkt в декабре 2023 года обновил цены на футболистов многих европейских чемпионатов.

После обновления стоимости, лидерство в рейтинге разделяют сразу 3 игрока, ценник на которых составляет 180 миллионов евро.

Первой суперзвездой топа является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. В этом сезоне на его счету 21 гол и 2 ассиста в 22 матчах за парижан. Интересно, что клуб может потерять его летом, не получив никакой компенсации, ведь его контракт заканчивается 30 июня 2024 года.

Вторым стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которого считают одним из лучших игроков мира прямо сейчас. В 2023 году 23-летний футболист переписал множество бомбардирских рекордов и выиграл важнейшие трофеи на клубном уровне: АПЛ и ЛЧ.

Третьим представителем звездной группы футболистов является полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. Еще в начале года его оценивали лишь в 110 миллионов евро, но после перехода в королевский клуб англичанин демонстрирует лучший футбол в своей жизни и является одним из главных претендентов на «Золотой мяч-2024».

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