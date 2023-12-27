Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря

Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, играющих в чемпионате Португалии.

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин обновил свою стоимость и теперь стоит 25 миллионов евро, что является лучшим показателем в его карьере. До обновления стоимость 22-летнего голкипера составляла 22 миллиона евро.

Самыми дорогими игроками лиги являются сразу четыре футболиста: Жоау Невеш, Антониу Силва (оба – «Бенфика»), Диогу Кошта («Порту») и Виктор Гьокереш («Спортинг»). Каждого из них оценивают в 45 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Португалии Анатолий Трубин провел 10 матчей, пропустив 5 голов. Еще в 5 поединках украинцу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее Transfermarkt обновил цены на украинцев, играющих в Ла Лиге.