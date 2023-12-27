Новая цена Трубина. Transfermarkt оценил прогресс украинского вратаря
Украинский голкипер «Бенфики» прибавил в трансферной стоимости
Портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, играющих в чемпионате Португалии.
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин обновил свою стоимость и теперь стоит 25 миллионов евро, что является лучшим показателем в его карьере. До обновления стоимость 22-летнего голкипера составляла 22 миллиона евро.
Самыми дорогими игроками лиги являются сразу четыре футболиста: Жоау Невеш, Антониу Силва (оба – «Бенфика»), Диогу Кошта («Порту») и Виктор Гьокереш («Спортинг»). Каждого из них оценивают в 45 миллионов евро.
В этом сезоне чемпионата Португалии Анатолий Трубин провел 10 матчей, пропустив 5 голов. Еще в 5 поединках украинцу удалось сохранить свои ворота «сухими».
Ранее Transfermarkt обновил цены на украинцев, играющих в Ла Лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Автор материала утверждает, что трансферная стоимость Михаила была слишком завышеной
Экс-игрок «Арсенала» раскритиковал украинца
був би в УПЛ,коштував би 5-10