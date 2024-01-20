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  4. Жирона хочет подписать полузащитника сборной Дании с опытом игры в ЛЧ
Испания
20 января 2024, 12:20 |
771
1

Жирона хочет подписать полузащитника сборной Дании с опытом игры в ЛЧ

Мэтт О'Райли из «Селтика» может продолжить карьеру в Ла Лиге

20 января 2024, 12:20 |
771
1
Жирона хочет подписать полузащитника сборной Дании с опытом игры в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт О'Райли

Каталонская «Жирона» интересуется датским полузащитником шотландского «Селтика» Мэттом О'Райли, сообщает испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на британский Sky Sports.

Отмечается, что в трансфере 23-летнего футболиста «красно-белым» попытаются помочь менеджеры империи City Group. «Селтик» готов продать своего лидера, но прошлым летом не отпустил его за 10 миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Шотландии Мэтт О'Райли провел 21 матч, отметившись 10 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. В карьере датчанина было 12 матчей Лиги чемпионов, в которых он отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать воспитанника «Барселоны» Карлеса Аленья.

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Селтик Жирона трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Шотландии по футболу
Источник Mundo Deportivo
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FunnyCat_____
крутое было бы усиление
 но это на данный момент главный актив Селтика, за который они потребуют внушительную сумму
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