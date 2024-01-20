Источник: Модрич может покинуть Реал по окончании сезона

Несмотря на недавние заявления о желании остаться в «Реале», в скором времени хорват Лука Модрич может покинуть мадридский клуб.

Издание Relevo располагает информацией, что полузащитник не будет продлевать со «сливочными» контракт, истекающий по окончании нынешнего сезона. Вполне возможно, что хорват откликнется на одно из щедрых предложений из Саудовской Аравии, представители клубов которой контактируют с окружением Луки.

Добавим, что Модрич уже 12-й сезон выступает за «Реал», куда перешел из «Тоттенхэма» в 2012 году. В составе «сливочных» хорват выиграл 24 трофея, в том числе трижды став чемпионом Испании и пять раз выиграв Лигу чемпионов.