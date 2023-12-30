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Испания
30 декабря 2023, 21:19 |
433
1

Модрич надеется остаться в Реале

Легендарный хавбек – о своем будущем

30 декабря 2023, 21:19 |
433
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Модрич надеется остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич признался, что хочет остаться в «Реале»:

«Мой план – продолжать творить историю в «Реале», продолжать выигрывать матчи, трофеи и надеюсь, что это случится в нынешнем сезоне. Надеюсь, я смогу насладиться каждым моментом, потому что ты никогда не знаешь, сколько это будет продолжаться в лучшем клубе мира».

Ранее сообщалось о том, что в январе Модрич может отправиться в Саудовскую Аравию. Контракт 38-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до конца текущего сезона.

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Источник Фабрицио Романо
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Евгений Кожушко
Та йди вже нарешті на пенсію, дай дорогу молодим.
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