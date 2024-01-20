Источник: два футболиста Шахтера тренируются с командой U17

Не все футболисты «Шахтера» отправились на тренировочный сбор в Турцию. В частности, в Киеве остались полузащитники Иван Петряк, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук.

И если Кащук, по информации «ТаТоТаке», занимается по индивидуальной программе, то Петряк с Топаловым тренируются с юношеской командой U17, поддерживая физическую форму.

«По Петряку сейчас информации нет. Понятно, что «Шахтер» ждет предложений, но я ничего не слышал о конкретных вариантах. Топалов – это игрок, которым очень предметно интересовалась «Александрия», но он этот вариант отверг. Сейчас главный претендент на него – это «Колос». Предлагается аренда и я слышал о сумме за эту сделку в 200 тысяч.

Относительно Кащука ... Здесь более интересная ситуация. Среди претендентов – «Фамаликау», «Хайдук», ПАОК и «Базель». Но лучшим вариантом выглядят именно португальцы», – отметил источник.