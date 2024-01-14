ВИДЕО. Шахтер прилетел на сбор в Турцию

Сегодня, 14 января донецкий «Шахтер» прибыл на зимний тренировочный сбор в Турцию.

«Горняки» вчера отправились на автобусе из Львова в польский Жешув, а оттуда на самолете вылетели в Турцию. Сегодня команда поселилась в гостинице в Белеке.

Вместе с первой командой «Шахтера» на сбор отправилась и команда U-19. Легионеры «горняков» присоединятся к команде уже в Турции.

На сборах в Турции у «Шахтера» запланированы 6 контрольных матчей, имена соперников пока что не известны. Первый официальный матч второй части сезона «Шахтер» проведет 15 февраля в Гамбурге против «Марселя» в Лиге Европы.