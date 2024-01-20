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Кубок африканских наций
20 января 2024, 10:29 |
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Сборная Танзании осталась без главного тренера до конца КАН-2023

Адель Амруш поплатился за свои неосторожные высказывания

20 января 2024, 10:29 |
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Сборная Танзании осталась без главного тренера до конца КАН-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Адель Амруш

Главный тренер сборной Танзании Адель Амруш не сможет в ближайшее время руководить действиями своих подопечных, выступающих на Кубке Африканских наций в Кот-д’Ивуаре.

Наставник был дисквалифицирован на восемь матчей за свои неэтичные высказывания после матча 1-го тура против Марокко, в котором танзанийцы были разгромлены соперником (0:3). В частности, Амруш сказал, что «Марокко имеет влияние на Африканскую конфедерацию футбола, чтобы манипулировать расписанием матчей и судейством».

Отметим, что во 2-м туре Танзания сыграет против Замбии. Этот поединок состоится 21 января в Сан-Педро.

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сборная Танзании по футболу Кубок африканских наций 2023 дисквалификация
Источник BBC
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