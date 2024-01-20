У Ман Сити будут проблемы? Бывший финансист команды раскрыл грехи клуба
Стефан Борсон – о нарушении финансового регламента команды
Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон рассказал о нарушении финансового регламента «горожанами».
«Здесь совсем другой масштаб, если сравнивать с «Эвертоном» и «Ноттингем Форест» и если это все будет доказано, то речь идет не о снятии очков, а о понижении в классе. В лиге уже подозревают, что «Сити» систематически нарушал финансовый регламент, к этому были причастны много спонсоров и влиятельных людей.
Если это будет подтверждено, все очень серьезно. Санкции против команды будут значимыми», – сказал Борсон.
Ранее Английская Премьер-лига официально обвинила «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей.
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