У Ман Сити будут проблемы? Бывший финансист команды раскрыл грехи клуба

Бывший финансовый консультант «Манчестер Сити» Стефан Борсон рассказал о нарушении финансового регламента «горожанами».

«Здесь совсем другой масштаб, если сравнивать с «Эвертоном» и «Ноттингем Форест» и если это все будет доказано, то речь идет не о снятии очков, а о понижении в классе. В лиге уже подозревают, что «Сити» систематически нарушал финансовый регламент, к этому были причастны много спонсоров и влиятельных людей.

Если это будет подтверждено, все очень серьезно. Санкции против команды будут значимыми», – сказал Борсон.

Ранее Английская Премьер-лига официально обвинила «Эвертон» и «Ноттингем Форест» в нарушениях финансового фэйр-плей.