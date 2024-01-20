Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании

Стало известно, что побудило конфликт между форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором и наставником «Атлетико» Диего Симеоне в поединке Кубка Испании.

Напомним, после того, как «Реал» забил второй мяч и сравнял счет во встрече, бразилец пробегал мимо скамейки запасных команды-соперницы и что-то показал. По информации Mundo Deportivo, Винисиус оскорбил мать Симеоне. Футболист показал аргентинскому специалисту на пальцах цифру семь. В ответ на это Симеоне ответил: «Семь? Иди подальше отсюда». На что Винисиус бросил: «Номер семь — это зад твоей матери». После чего и произошла стычка.

Напомним, основное время поединка завершилось результативной ничьей – 2:2, а в экстра-таймах «Атлетико» забил еще дважды и выбил «сливочных» из турнира.