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Испания
20 января 2024, 09:58 | Обновлено 20 января 2024, 09:59
1279
3

Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании

Футболист оскорбил мать наставника «матрасников»

20 января 2024, 09:58 | Обновлено 20 января 2024, 09:59
1279
3
Названа причина стычки Винисиуса и Симеоне в матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что побудило конфликт между форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором и наставником «Атлетико» Диего Симеоне в поединке Кубка Испании.

Напомним, после того, как «Реал» забил второй мяч и сравнял счет во встрече, бразилец пробегал мимо скамейки запасных команды-соперницы и что-то показал. По информации Mundo Deportivo, Винисиус оскорбил мать Симеоне. Футболист показал аргентинскому специалисту на пальцах цифру семь. В ответ на это Симеоне ответил: «Семь? Иди подальше отсюда». На что Винисиус бросил: «Номер семь — это зад твоей матери». После чего и произошла стычка.

Напомним, основное время поединка завершилось результативной ничьей – 2:2, а в экстра-таймах «Атлетико» забил еще дважды и выбил «сливочных» из турнира.

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Источник Mundo Deportivo
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Serhii P.
Долбойоб чорний
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+7
DaVinci
Та макака вже задрала. Не такий він класний гравець, а от піжон ще той
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+5
GloryUkraine
Наступна новина буде про те, що Вінісіус звинувачує Сімеоне в расизмі. 
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+3
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