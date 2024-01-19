Испания19 января 2024, 10:27 | Обновлено 19 января 2024, 10:30
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ФОТО. Винисиус и Симеоне устроили разборки, тренер недоволен поведением
Обошлось без драки
19 января 2024, 10:27 | Обновлено 19 января 2024, 10:30
2621
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Во время матча Кубка Испании между «Атлетико» и «Реалом» наставник хозяев Диего Симеоне вступил в конфликт с форвардом соперника Винисиусом Жуниором.
Сообщается, что тренеру не понравилось то, как вызывающе игрок «Реала» праздновал гол своего партнера Хоселу. Учитывая эмоциональность обоих, можно было ожидать рукоприкладства, но футболисты сумели развести Симеоне и Винисиуса.
Хоселу сделал счет 2:2 в конце основного времени, но «Атлетико» дожал соперника в овертайме и выиграл 4:2.
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