Ига Свёнтек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open
20 января первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде основы полька сразится против чешки Линды Носковой (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Время начала матча – 10:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Алены Остапенко (№10 WTA) или Виктории Азаренко (№22 WTA).
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