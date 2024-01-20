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  4. Ига Свёнтек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
20 января 2024, 10:00 |
562
0

Ига Свёнтек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open

20 января 2024, 10:00 |
562
0
Ига Свёнтек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

20 января первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы полька сразится против чешки Линды Носковой (№50 WTA). Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Время начала матча – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Алены Остапенко (№10 WTA) или Виктории Азаренко (№22 WTA).

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Ига Свёнтек Линда Носкова смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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