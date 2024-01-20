Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Украинке предстоит сразится с экс-первой ракеткой мира, у которой два титула в Мельбурне
Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла латвийскую теннисистку Алену Остапенко в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии и вышла на украинку Даяну Ястремскую.
Для Азаренко это был 50-й выигранный матч на австралийском мейджоре, она становилась здесь чемпионкой в 2012-м и 2013-м. В прошлом году играла в полуфинале. Виктория в 11-й раз пробилась во вторую неделю Aus Open.
Australian Open. Третий круг
Виктория Азаренко [18] – Алена Остапенко (Латвия) [11] – 6:1, 7:5
Ястремская и Азаренко ранее провели три матча, украинка выиграла один раз.
Даяна ранее обыграла Эмму Наварро из США.
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