Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла латвийскую теннисистку Алену Остапенко в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии и вышла на украинку Даяну Ястремскую.

Для Азаренко это был 50-й выигранный матч на австралийском мейджоре, она становилась здесь чемпионкой в 2012-м и 2013-м. В прошлом году играла в полуфинале. Виктория в 11-й раз пробилась во вторую неделю Aus Open.

Australian Open. Третий круг

Виктория Азаренко [18] – Алена Остапенко (Латвия) [11] – 6:1, 7:5

Ястремская и Азаренко ранее провели три матча, украинка выиграла один раз.

Даяна ранее обыграла Эмму Наварро из США.