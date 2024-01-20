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Australian Open
20 января 2024, 08:56 | Обновлено 20 января 2024, 09:19
4598
15

Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open

Украинке предстоит сразится с экс-первой ракеткой мира, у которой два титула в Мельбурне

20 января 2024, 08:56 | Обновлено 20 января 2024, 09:19
4598
15
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко обыграла латвийскую теннисистку Алену Остапенко в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии и вышла на украинку Даяну Ястремскую.

Для Азаренко это был 50-й выигранный матч на австралийском мейджоре, она становилась здесь чемпионкой в 2012-м и 2013-м. В прошлом году играла в полуфинале. Виктория в 11-й раз пробилась во вторую неделю Aus Open.

Australian Open. Третий круг
Виктория Азаренко [18] – Алена Остапенко (Латвия) [11] – 6:1, 7:5

Ястремская и Азаренко ранее провели три матча, украинка выиграла один раз.

Даяна ранее обыграла Эмму Наварро из США.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

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Даяна Ястремская Australian Open 2024 Алена Остапенко Виктория Азаренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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Sashamar
Краще б, звісно, Остапка, можна було б не хвилюватися за результат. В будь-якому разі, хтось із своїх йшов би далі. А так черговий іспит. З іншого боку без іспитів до раю не впускають. Хочеш в топ - обігруй бульботварюк.
Ще й Калінська виграла у Стівенс 
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+5
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Kamon
Всё таки Остапенко не умеет играть против Азаренка 0-4 по личным встречам 
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+5
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Kamon
Сложно будет Ястремской 
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+4
vitaha33
А друга частина сітки просто казка. Ех...
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+2
Александр Ад
ось стара шкапа!.З іншого боку Олена зосередится на парі і це добре.Говорите Аза сильна в довгіх розіграшах,так Дая ій не даст такой можливости.так як любит короткі!
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0
Сергій Юрійович
Дивлюсь, Даяну тут вже авансом списали. Але, признайтесь самі собі, чи хтось міг припустити з місяць назад її прохід з квала до одної восьмої АО? Тай й сітка була далеко не "в трояндах".  
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0
Ekvato
На жаль, це для  Даяни шлагбаум. Азаренко-ментально стабільна гравчиня, яка добре вміє грати у довгі розіграші. Проти розумного, виваженого теніса у Даяни шанси мізерні. Та ще й Азаренко винесла одну з найуспішніших за грою гравчинь з початку сезону. У Еліни шанси проти Іги більші, але вони так само невеликі (30%). Єдина, хто має реальні шанси на чвертьфінал, то Марта. Але тільки за умови контролю над емоціями як з Мертенс, а не емоційної бурі, як з попередньою кацапкою
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0
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Kamon
Азаренка сегодня хорошо подавала 
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-1
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