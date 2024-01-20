Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Ястремская обыграла дочь миллиардера на пути в 1/8 финала Aus Open
Australian Open
20 января 2024, 08:45 | Обновлено 20 января 2024, 08:50
3158
2

ВИДЕО. Ястремская обыграла дочь миллиардера на пути в 1/8 финала Aus Open

Украинская теннисистка обновила личный рекорд на австралийском мейджоре

20 января 2024, 08:45 | Обновлено 20 января 2024, 08:50
3158
2
ВИДЕО. Ястремская обыграла дочь миллиардера на пути в 1/8 финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро и Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В 3-м раунде украинка в трех сетах обыграла Эмму Наварро из США (6:2, 2:6, 6:1).

В следующем раунде Ястремская сыграет против победительницы матча Алена Остапенко – Виктория Азаренко.

Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.

По теме:
ВИДЕО. Карлос Алькарас впервые сыграл с кем-то моложе себя
Ига Свёнтек – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Когда сыграет Костюк? Расписание матчей украинцев на Аus Open на 21 января
Даяна Ястремская Эмма Наварро Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ястремская написала «Все буде Україна» после победы на Aus Open
Теннис | 20 января 2024, 04:31 1
ФОТО. Ястремская написала «Все буде Україна» после победы на Aus Open
ФОТО. Ястремская написала «Все буде Україна» после победы на Aus Open

Даяна обыграла Эмму Наварро в третьем раунде австралийского мейджора

Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Футбол | 20 января 2024, 00:04 34
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца
Лунин разочаровал Переса. Флорентино принял решение относительно украинца

Украинский вратарь может покинуть команду летом

Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 19.01.2024, 14:43
Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Футбол | 19.01.2024, 11:14
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Футбол | 19.01.2024, 14:38
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
За те що Дая подарувала донькі мільярдера другий сет,хай та в відповідь зробить донат для ЗСУ
Ответить
+1
Flashback
Тож, схоже той мільярдер не займається підкупом суперниць доньки.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 12
Бокс
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 4
Футбол
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
Моуриньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
18.01.2024, 18:20 3
Футбол
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
Легендарный голкипер Реала похвалил Лунина после суперсейва против Атлетико
19.01.2024, 07:18 4
Футбол
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
19.01.2024, 01:15 40
Футбол
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
19.01.2024, 12:02 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем