Australian Open20 января 2024, 08:45 | Обновлено 20 января 2024, 08:50
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ВИДЕО. Ястремская обыграла дочь миллиардера на пути в 1/8 финала Aus Open
Украинская теннисистка обновила личный рекорд на австралийском мейджоре
20 января 2024, 08:45 | Обновлено 20 января 2024, 08:50
3158
2
Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
В 3-м раунде украинка в трех сетах обыграла Эмму Наварро из США (6:2, 2:6, 6:1).
В следующем раунде Ястремская сыграет против победительницы матча Алена Остапенко – Виктория Азаренко.
Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.
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Комментарии 2
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За те що Дая подарувала донькі мільярдера другий сет,хай та в відповідь зробить донат для ЗСУ
Тож, схоже той мільярдер не займається підкупом суперниць доньки.
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