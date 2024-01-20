ВИДЕО. Ястремская обыграла дочь миллиардера на пути в 1/8 финала Aus Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

В 3-м раунде украинка в трех сетах обыграла Эмму Наварро из США (6:2, 2:6, 6:1).

В следующем раунде Ястремская сыграет против победительницы матча Алена Остапенко – Виктория Азаренко.

Отметим, что Эмма Наварро – дочь миллиардера Бена Наварро, который владеет турниром в Чарльстоне.