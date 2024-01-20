Источник: Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии
Несколько дней назад португалец был уволен из итальянской «Ромы»
Португальский специалист Жозе Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии, сообщает эксперт Sky Sport Italia Анджело Манджианте.
60-летний португалец имеет серьезное предложение от саудовского клуба «Аль-Шабаб».
«Аль-Шабаб», который сейчас возглавляет Игорь Бишчан, занимает 11-е место в саудовском чемпионате.
За ситуацией с португальским специалиста следят клубы из АПЛ, в том числе «Ньюкасл».
Несколько дней назад Жозе Моуриньо был уволен из итальянской «Ромы».
La proposta dell'Al Shabab è arrivata in queste ore a #Mourinho. Ma non ha intenzione di accettare l'offerta araba. @SkySport pic.twitter.com/rtJcQaumWV— Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 19, 2024
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