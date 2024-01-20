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  4. Источник: Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
20 января 2024, 06:25 | Обновлено 20 января 2024, 06:40
276
0

Источник: Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии

Несколько дней назад португалец был уволен из итальянской «Ромы»

20 января 2024, 06:25 | Обновлено 20 января 2024, 06:40
276
0
Источник: Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии, сообщает эксперт Sky Sport Italia Анджело Манджианте.

60-летний португалец имеет серьезное предложение от саудовского клуба «Аль-Шабаб».

«Аль-Шабаб», который сейчас возглавляет Игорь Бишчан, занимает 11-е место в саудовском чемпионате.

За ситуацией с португальским специалиста следят клубы из АПЛ, в том числе «Ньюкасл».

Несколько дней назад Жозе Моуриньо был уволен из итальянской «Ромы».

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Источник Twitter
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