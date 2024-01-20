Источник: Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии

Португальский специалист Жозе Моуриньо не собирается принимать предложение из Саудовской Аравии, сообщает эксперт Sky Sport Italia Анджело Манджианте.

60-летний португалец имеет серьезное предложение от саудовского клуба «Аль-Шабаб».

«Аль-Шабаб», который сейчас возглавляет Игорь Бишчан, занимает 11-е место в саудовском чемпионате.

За ситуацией с португальским специалиста следят клубы из АПЛ, в том числе «Ньюкасл».

Несколько дней назад Жозе Моуриньо был уволен из итальянской «Ромы».