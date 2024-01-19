Моуриньо определился с новым местом работы

Жозе Моуриньо не планирует долго сидеть без работы после отставки в «Роме». Сообщается, что 60-летний португалец достиг устной договоренности с руководством «Аль-Шабаба», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

Моуриньо провел видеозвонок с руководством клуба и в ближайшие дни должен прилететь в Эр-Рияд для согласования деталей и подписания контракта.

«Аль-Шабаб», который сейчас возглавляет Игорь Бисщан, занимает 11-е место в саудовской Про лиге. В составе клуба трое легионеров – бельгиец Янник Карраско, аргентинец Эвер Банега и марроканец Ромен Саисс.

Планируется, что с приходом Жозе Моуриньо «Аль-Шабаб» существенно увеличит количество иностранцев, чтобы со следующего сезона бороться за самые высокие места.

Напомним, что Моуриньо находится без работы с 16-го января.