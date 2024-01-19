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Саудовская Аравия
19 января 2024, 13:59 | Обновлено 19 января 2024, 14:01
2640
1

Моуриньо определился с новым местом работы

Неожиданный выбор португальца

19 января 2024, 13:59 | Обновлено 19 января 2024, 14:01
2640
1
Моуриньо определился с новым местом работы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо не планирует долго сидеть без работы после отставки в «Роме». Сообщается, что 60-летний португалец достиг устной договоренности с руководством «Аль-Шабаба», который выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

Моуриньо провел видеозвонок с руководством клуба и в ближайшие дни должен прилететь в Эр-Рияд для согласования деталей и подписания контракта.

«Аль-Шабаб», который сейчас возглавляет Игорь Бисщан, занимает 11-е место в саудовской Про лиге. В составе клуба трое легионеров – бельгиец Янник Карраско, аргентинец Эвер Банега и марроканец Ромен Саисс.

Планируется, что с приходом Жозе Моуриньо «Аль-Шабаб» существенно увеличит количество иностранцев, чтобы со следующего сезона бороться за самые высокие места.

Напомним, что Моуриньо находится без работы с 16-го января.

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Жозе Моуриньо Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sharq Al-Awsat
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DaVinci
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