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  4. У кого 8.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Португалия
20 января 2024, 04:48 | Обновлено 20 января 2024, 04:50
1048
0

У кого 8.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

19 января «орлы» обыграли «Боавишту» со счетом 2:0

20 января 2024, 04:48 | Обновлено 20 января 2024, 04:50
1048
0
У кого 8.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

19 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Боавишта». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

За матч Анатолий сделал 1 сейв и отдал 12 точных передач из 13 (92%).

Лучшим игроком поединка был признан Анхель Ди Мария (8.9), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Боавишта – 2:0

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Анатолий Трубин WhoScored оценки Бенфика Боавишта чемпионат Португалии по футболу Анхель Ди Мария
Источник Sport.ua
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