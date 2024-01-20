У кого 8.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
19 января «орлы» обыграли «Боавишту» со счетом 2:0
19 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Боавишта». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.
За матч Анатолий сделал 1 сейв и отдал 12 точных передач из 13 (92%).
Лучшим игроком поединка был признан Анхель Ди Мария (8.9), на счету которого гол и ассист.
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Боавишта – 2:0
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