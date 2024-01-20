У кого 8.9? Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

19 января состоялся матч 18-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Боавишта». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

За матч Анатолий сделал 1 сейв и отдал 12 точных передач из 13 (92%).

Лучшим игроком поединка был признан Анхель Ди Мария (8.9), на счету которого гол и ассист.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Боавишта – 2:0