Юрий КЛИМЧУК: «Сейчас главный акцент – на физической подготовке»

Вингер львовского «Руха» Юрий Климчук, автор дубля в ворота «Миная», рассказал о спарринге с закарпатцами (3:1), а также о том, над чем сейчас работают «руховцы»:

«Команда удовлетворена результатом. Каждый игрок пытался на поле воспроизвести то, над чем мы работали эти две недели после возвращения из отпуска. Что-то нам удалось, но есть некоторые игровые аспекты, над которыми нам еще нужно поработать.

Сейчас главный акцент – на физической подготовке. Мы постепенно набираем форму и с каждым днем смотримся все лучше и лучше. Думаю, что к первой официальной игре с «Полесьем» мы уже будем в оптимальных кондициях».