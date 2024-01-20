Лион дожал соперника из 4-го дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Малик Фофана и Максенс Какере принесли победу команде ткачей
В матче 1/16 финала Кубка Франции «Лион» переиграл «Бержерак» в Лиможе (2:1).
На 38-й минуте счет открыл новичок «ткачей» Малик Фофана открыл счет.
Клуб 4-го дивизиона сумел сравнять счет перед перерывом, когда забил Ромен Эскарпи. Одна затем «Бержерак» остался в меньшинстве, когда был удален Кристин Гиебоао.
Хавбек Максенс Какере вывел гостей вперед, этот гол принес победу его команде (2:1).
«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Соперник будет определен жеребьевкой. Другие матчи стадии 1/16 финала пройдут 20 и 21 января.
Кубок Франции
1/16 финала, 19 января
Бержерак – Лион – 1:2
Голы: Эскарпи, 45 – Фофана, 37, Какере, 78.
Удаление: Гиебоао, 65 (Бержерак)
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жеребьевка четвертьфинальной стадии
Икер Касильяс отметил игру Андрея в воротах королевского клуба