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Кубок Франции
Бержерак
19.01.2024 21:45 – FT 1 : 2
Лион
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Франция
20 января 2024, 00:43 | Обновлено 20 января 2024, 01:02
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Лион дожал соперника из 4-го дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Малик Фофана и Максенс Какере принесли победу команде ткачей

20 января 2024, 00:43 | Обновлено 20 января 2024, 01:02
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Лион дожал соперника из 4-го дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/16 финала Кубка Франции «Лион» переиграл «Бержерак» в Лиможе (2:1).

На 38-й минуте счет открыл новичок «ткачей» Малик Фофана открыл счет.

Клуб 4-го дивизиона сумел сравнять счет перед перерывом, когда забил Ромен Эскарпи. Одна затем «Бержерак» остался в меньшинстве, когда был удален Кристин Гиебоао.

Хавбек Максенс Какере вывел гостей вперед, этот гол принес победу его команде (2:1).

«Лион» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, Соперник будет определен жеребьевкой. Другие матчи стадии 1/16 финала пройдут 20 и 21 января.

Кубок Франции

1/16 финала, 19 января

Бержерак – Лион – 1:2

Голы: Эскарпи, 45 – Фофана, 37, Какере, 78.

Удаление: Гиебоао, 65 (Бержерак)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Максенс Какере (Лион).
65’
Christian Gyeboaho (Бержерак) получает красную карточку.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Romain Escarpit (Бержерак).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Malick Fofana (Лион).
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Кубок Франции по футболу Лион Максанс Какере видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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