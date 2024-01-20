ВИДЕО. Алавес обыграл Кадис, Луис Риоха реализовал пенальти

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Алавес» выиграл у «Кадиса» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 51-й минуте забил форвард Луис Риоха с пенальти.

«Алавес» набрал 23 очка и занимает 12-е место, «Кадис» находится в зоне вылета на 18-й позиции (15 баллов).

Ла Лига. 21-й тур, 19 января

Алавес – Кадис – 1:0

Гол: Луис Риоха, 51 (пен)

Видео голов и обзор матча