Испания20 января 2024, 02:34 | Обновлено 20 января 2024, 02:41
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ВИДЕО. Алавес обыграл Кадис, Луис Риоха реализовал пенальти
Алавес занимает 12-е место, Кадис находится в зоне вылета на 18-й позиции
20 января 2024, 02:34 | Обновлено 20 января 2024, 02:41
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В матче 21-го тура чемпионата Испании «Алавес» выиграл у «Кадиса» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 51-й минуте забил форвард Луис Риоха с пенальти.
«Алавес» набрал 23 очка и занимает 12-е место, «Кадис» находится в зоне вылета на 18-й позиции (15 баллов).
Ла Лига. 21-й тур, 19 января
Алавес – Кадис – 1:0
Гол: Луис Риоха, 51 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Алавес).
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