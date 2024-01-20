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Чемпионат Испании
Алавес
19.01.2024 22:00 – FT 1 : 0
Кадис
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Испания
20 января 2024, 02:34 | Обновлено 20 января 2024, 02:41
20
0

ВИДЕО. Алавес обыграл Кадис, Луис Риоха реализовал пенальти

Алавес занимает 12-е место, Кадис находится в зоне вылета на 18-й позиции

20 января 2024, 02:34 | Обновлено 20 января 2024, 02:41
20
0
ВИДЕО. Алавес обыграл Кадис, Луис Риоха реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Риоха

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Алавес» выиграл у «Кадиса» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 51-й минуте забил форвард Луис Риоха с пенальти.

«Алавес» набрал 23 очка и занимает 12-е место, «Кадис» находится в зоне вылета на 18-й позиции (15 баллов).

Ла Лига. 21-й тур, 19 января

Алавес – Кадис – 1:0

Гол: Луис Риоха, 51 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

51’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Риоха (Алавес).
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Источник Sport.ua
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