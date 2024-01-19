Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дисквалифицированная Халеп сыграет с Агасси и Граф в выставочном матче
Другие новости
19 января 2024, 22:59 | Обновлено 19 января 2024, 23:03
185
0

Дисквалифицированная Халеп сыграет с Агасси и Граф в выставочном матче

Четвертым участником станет Андрей Павел

19 января 2024, 22:59 | Обновлено 19 января 2024, 23:03
185
0
Дисквалифицированная Халеп сыграет с Агасси и Граф в выставочном матче
Romanian Tennis

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая на данный момент отстранена от тенниса, примет участие в выставочном матче на Спортивном фестивале в Клуж-Напоке, где к ней присоединятся Штеффи Граф и Андре Агасси.

Четвертым участником будет Андрей Павел, самый успешный румынский игрок последних 30 лет. Любопытно, что Агасси обыграл Павела на своем последнем турнире – US Open 2006.

Для Симоны это будет первое появление на теннисном корте после US Open 2022.

Выставочный парный матч состоится 15 июня в BT Arena.

По теме:
Агасси рассказал, можно ли считать Джоковича величайшим теннисистом
24 интриги нового теннисного сезона
Халеп заявила о возможном завершении карьеры
Симона Халеп Андре Агасси Штеффи Граф
Источник Treizecizero
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Теннис | 19 января 2024, 14:43 0
Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин
Определена половина участников 1/8 финала Australian Open у мужчин

В этой части турнирной сетки остались только сеяные исполнители

Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Теннис | 19 января 2024, 12:02 13
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»
Марта КОСТЮК: «До сих пор не понимаю, что эти игроки здесь делают»

Украинская теннисистка – о представителях стран-агрессоров на Australian Open

Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Футбол | 19.01.2024, 11:14
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Футбол | 19.01.2024, 01:59
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Этот ребенок особенный. История Кевина из уст его отца – бразильского Веа
Футбол | 19.01.2024, 14:18
Этот ребенок особенный. История Кевина из уст его отца – бразильского Веа
Этот ребенок особенный. История Кевина из уст его отца – бразильского Веа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
19.01.2024, 07:55 3
Теннис
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
19.01.2024, 08:01 73
Теннис
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 6
Футбол
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
С кем сыграют Цыганков и Довбик. Жирона узнала соперника в Кубке Испании
19.01.2024, 14:38 5
Футбол
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
17.01.2024, 19:46 17
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024
Не видел еще таких. Стаховский объяснил, почему Свитолина выиграет АО 2024
18.01.2024, 07:50 7
Теннис
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
18.01.2024, 19:59 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем