Дисквалифицированная Халеп сыграет с Агасси и Граф в выставочном матче

Румынская теннисистка Симона Халеп, которая на данный момент отстранена от тенниса, примет участие в выставочном матче на Спортивном фестивале в Клуж-Напоке, где к ней присоединятся Штеффи Граф и Андре Агасси.

Четвертым участником будет Андрей Павел, самый успешный румынский игрок последних 30 лет. Любопытно, что Агасси обыграл Павела на своем последнем турнире – US Open 2006.

Для Симоны это будет первое появление на теннисном корте после US Open 2022.

Выставочный парный матч состоится 15 июня в BT Arena.