Дисквалифицированная Халеп сыграет с Агасси и Граф в выставочном матче
Четвертым участником станет Андрей Павел
Румынская теннисистка Симона Халеп, которая на данный момент отстранена от тенниса, примет участие в выставочном матче на Спортивном фестивале в Клуж-Напоке, где к ней присоединятся Штеффи Граф и Андре Агасси.
Четвертым участником будет Андрей Павел, самый успешный румынский игрок последних 30 лет. Любопытно, что Агасси обыграл Павела на своем последнем турнире – US Open 2006.
Для Симоны это будет первое появление на теннисном корте после US Open 2022.
Выставочный парный матч состоится 15 июня в BT Arena.
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