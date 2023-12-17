Халеп заявила о возможном завершении карьеры

32-летняя румынская теннисистка Симона Халеп выступила с комментарием относительно своей апелляции в CAS по допинговому делу.

Халеп, как известно, дисквалифицирована на 4 года. 7-9 февраля будущего года Спортивный арбитражный суд рассмотрит ее апелляцию.

«Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь.

Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большой катастрофой», – заявила Халеп.