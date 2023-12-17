Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Халеп заявила о возможном завершении карьеры
WTA
17 декабря 2023, 09:10 | Обновлено 17 декабря 2023, 09:25
263
0

Халеп заявила о возможном завершении карьеры

Румынка добивается оправдания по допинговому делу

17 декабря 2023, 09:10 | Обновлено 17 декабря 2023, 09:25
263
0
Халеп заявила о возможном завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

32-летняя румынская теннисистка Симона Халеп выступила с комментарием относительно своей апелляции в CAS по допинговому делу.

Халеп, как известно, дисквалифицирована на 4 года. 7-9 февраля будущего года Спортивный арбитражный суд рассмотрит ее апелляцию.

«Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года. Это будет катастрофой. Не знаю, как я с этим справлюсь.

Наверное, это будет концом моей карьеры. А поскольку к этому может привести то, в чем я не виновата, это будет еще большой катастрофой», – заявила Халеп.

По теме:
Симона ХАЛЕП – о Муратоглу: «Всегда доверяла людям, а сейчас это трудно»
Халеп прекратила сотрудничество с Муратоглу и его академией
Халеп обжалует четырехлетнюю допинговую дисквалификацию в CAS
Симона Халеп
Источник Евроспорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16 декабря 2023, 18:43 8
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен

Капитан «Лутон Таун» потерял сознание

ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
Футбол | 16 декабря 2023, 09:50 22
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?

Руководство мадридского клуба организовало праздничное мероприятие для своих игроков

«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
Бокс | 16.12.2023, 14:56
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
«Есть вещи, которые он делает плохо». Прогноз Холифилда на бой Усик – Фьюри
В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых
Теннис | 13.12.2023, 09:49
В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых
В чем вина Свитолиной? Кирьос вспомнил Элину, говоря о размерах призовых
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Футбол | 17.12.2023, 04:45
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
ГВАРДИОЛА: «Мы не можем выигрывать матчи и не можем с этим ничего поделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 5
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 7
Футбол
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
Копейки Динамо. Сколько заработали украинские клубы в еврокубках?
15.12.2023, 12:18 52
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
15.12.2023, 19:03 7
Футбол
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
15.12.2023, 21:56 33
Футбол
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
15.12.2023, 15:10 26
Футбол
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
15.12.2023, 19:01 14
Хоккей
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
ВИДЕО. Шоумен Джейк Пол нокаутировал соперника уже в первом раунде
16.12.2023, 07:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем