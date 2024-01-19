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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый контракт? Не могу ответить четко»
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 19:50 |
670
0

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый контракт? Не могу ответить четко»

Полузащитник «Шахтера» – о своем будущем

19 января 2024, 19:50 |
670
0
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый контракт? Не могу ответить четко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Полузащитник и капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко ответил на вопрос о том, продлит ли он контракт с донецким клубом:

«Я думаю, что лучше уважать официальные источники. Мы знаем, что некоторые журналисты много работают в футболе, многих знают и общаются с ними.

Но лучше давайте дождемся официального подтверждения. Тогда и можно будет ответить на этот вопрос. Пока такого ничего не было, поэтому и не могу сам ответить четко», – заяви хавбек.

34-летний Спепаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк продление контракта
Источник NV.ua
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