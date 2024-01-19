Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый контракт? Не могу ответить четко»

Полузащитник и капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко ответил на вопрос о том, продлит ли он контракт с донецким клубом:

«Я думаю, что лучше уважать официальные источники. Мы знаем, что некоторые журналисты много работают в футболе, многих знают и общаются с ними.

Но лучше давайте дождемся официального подтверждения. Тогда и можно будет ответить на этот вопрос. Пока такого ничего не было, поэтому и не могу сам ответить четко», – заяви хавбек.

34-летний Спепаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года.