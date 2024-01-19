Тарас СТЕПАНЕНКО: «Новый контракт? Не могу ответить четко»
Полузащитник «Шахтера» – о своем будущем
Полузащитник и капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко ответил на вопрос о том, продлит ли он контракт с донецким клубом:
«Я думаю, что лучше уважать официальные источники. Мы знаем, что некоторые журналисты много работают в футболе, многих знают и общаются с ними.
Но лучше давайте дождемся официального подтверждения. Тогда и можно будет ответить на этот вопрос. Пока такого ничего не было, поэтому и не могу сам ответить четко», – заяви хавбек.
34-летний Спепаненко выступает за «Шахтер» с 2010 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
18 января королевский клуб уступил матрасникам в 1/8 финала Кубка Испании
Марта в трех сетах обыграла Аванесян в 1/16 финала австралийского мейджора