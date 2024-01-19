Марта КОСТЮК – о турнире в рф: «Поздравляю российскую пропаганду»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что она думает о теннисистах, которые сыграли на выставочном турнире в россии.

«россия очень хорошо известна своим психологическим давлением и пропагандой. Это действительно их специализация. Знаете, у них это неплохо получается. Они действительно очень, очень хороши. Люди попадаются на это. Нужно постоянно быть начеку.

Каждый день перед вами стоит выбор по любому поводу: что вы едите на завтрак, когда вставать, идти ли мне сегодня на тренировку, сражаться ли в этом матче. Люди делают выбор. Мне кажется, что пока люди делают легкий выбор и выбирают то, что им выгоднее всего, это и есть наша проблема. Потому что я не чувствую, что есть понимание в целом для окружающих. Например, что происходит в мире? Оглянитесь вокруг.

Я думаю, что люди становятся объектом манипуляций и попадаются на них. И не только в теннисе. Поезжайте в россию и сыграйте на турнире, где вам заплатят кучу денег. Я уверена, что им просто заплатили много денег, поэтому они и поехали туда. В конце концов, не все зависит только от денег.

У меня просто другие убеждения, и я действительно не понимаю этих игроков. Я не знаю, почему они это сделали. Да, поздравляю российскую пропаганду. Она работает. Не всегда, но работает, к сожалению», – сказал Марта.

1-3 декабря в санкт-петербурге прошел турнир, в котором играли Виктория Томова, Роберто Баутиста-Агут и Адриан Маннарино, а также сербы, нынешние и бывшие российские теннисисты.