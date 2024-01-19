Звездный вингер Тоттенхэма близок к возвращению в родной клуб
Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке»
Вингер «Тоттенхэма» Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке» из Сплита. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, речь идет об аренде до конца текущего сезона, после чего 34-летний футболист станет свободным агентом. «Тоттенхэм» согласен на такую сделку.
Перишич является воспитанником «Хайдука», он покинул свой родной клуб еще в 2006 году в 17-летнем возрасте. Из-за травмы в нынешнем сезоне вингер провел всего 6 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах отличился в них 2 ассистами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка – о представителях стран-агрессоров на Australian Open
Марта в трех сетах обыграла Аванесян в 1/16 финала австралийского мейджора