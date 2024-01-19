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Англия
19 января 2024, 16:06 |
618
0

Звездный вингер Тоттенхэма близок к возвращению в родной клуб

Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке»

19 января 2024, 16:06 |
618
0
Звездный вингер Тоттенхэма близок к возвращению в родной клуб
ФК Тоттенхэм. Иван Перишич

Вингер «Тоттенхэма» Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке» из Сплита. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет об аренде до конца текущего сезона, после чего 34-летний футболист станет свободным агентом. «Тоттенхэм» согласен на такую сделку.

Перишич является воспитанником «Хайдука», он покинул свой родной клуб еще в 2006 году в 17-летнем возрасте. Из-за травмы в нынешнем сезоне вингер провел всего 6 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах отличился в них 2 ассистами.

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Иван Перишич Хайдук Сплит Тоттенхэм трансферы аренда игрока трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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