Звездный вингер Тоттенхэма близок к возвращению в родной клуб

Вингер «Тоттенхэма» Иван Перишич продолжит карьеру в «Хайдуке» из Сплита. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, речь идет об аренде до конца текущего сезона, после чего 34-летний футболист станет свободным агентом. «Тоттенхэм» согласен на такую сделку.

Перишич является воспитанником «Хайдука», он покинул свой родной клуб еще в 2006 году в 17-летнем возрасте. Из-за травмы в нынешнем сезоне вингер провел всего 6 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах отличился в них 2 ассистами.