ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм минимум на полгода потерял звездного вингера

«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что вингер команды Иван Перишич порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Это произошло во время тренировки, не в результате контакта с кем-то из других игроков.

В ближайшее время 34-летний игрок сборной Хорватии перенесет операцию. Сроки восстановления после таких травм – примерно полгода.

Перишич выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне уже успел провести за команду 6 матчей во всех турнирах и отличиться двумя голевыми передачами.