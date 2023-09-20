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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм минимум на полгода потерял звездного вингера
Англия
20 сентября 2023, 15:27 |
757
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм минимум на полгода потерял звездного вингера

У Ивана Перишича серьезная травма колена

20 сентября 2023, 15:27 |
757
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм минимум на полгода потерял звездного вингера
ФК Тоттенхэм. Иван Перишич

«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что вингер команды Иван Перишич порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Это произошло во время тренировки, не в результате контакта с кем-то из других игроков.

В ближайшее время 34-летний игрок сборной Хорватии перенесет операцию. Сроки восстановления после таких травм – примерно полгода.

Перишич выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне уже успел провести за команду 6 матчей во всех турнирах и отличиться двумя голевыми передачами.

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Тоттенхэм Иван Перишич травма травма колена
Источник ФК Тоттенхэм
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