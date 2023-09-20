ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм минимум на полгода потерял звездного вингера
У Ивана Перишича серьезная травма колена
«Тоттенхэм» официально сообщил о том, что вингер команды Иван Перишич порвал переднюю крестообразную связку правого колена. Это произошло во время тренировки, не в результате контакта с кем-то из других игроков.
В ближайшее время 34-летний игрок сборной Хорватии перенесет операцию. Сроки восстановления после таких травм – примерно полгода.
Перишич выступает за «Тоттенхэм» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне уже успел провести за команду 6 матчей во всех турнирах и отличиться двумя голевыми передачами.
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