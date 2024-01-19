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Англия
19 января 2024, 15:58 | Обновлено 19 января 2024, 16:02
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам нужно хорошо и правильно реагировать»

Украинец – про результаты «Арсенала» в последних матчах

19 января 2024, 15:58 | Обновлено 19 января 2024, 16:02
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам нужно хорошо и правильно реагировать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о последних результатах «канониров» в Английской Премьер-лиге.

«Когда у вас что-то не получается, иногда нужно просто работать еще усерднее. Это ключ к успеху, и это то, во что я верю. Каждый раз, когда у нас что-то не получается или мы проигрываем, мы должны показать правильную реакцию. Мы должны показать свою лучшую игру, потому что эта лига очень жесткая.

Будущим матч с «Кристал Пэлас»? Это будет сложная игра, потому что эта команда сильна в обороне. Мы знаем, что нам нужно хорошо и правильно реагировать после последних игр. Так что я надеюсь, что с нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха», – заявил Зинченко.

Напомним, «Арсенал» в таблице Английской Премьер-лиги занимает 4-е место, имея 40 очков после 20 матчей. В трех последних своих матчах «канониры» потерпели два поражений и один раз сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что партнером Александра Зинченко по «Арсеналу» может стать экс-игрок мадридского «Реала».

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Александр Зинченко Английская Премьер-лига Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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