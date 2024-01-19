Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам нужно хорошо и правильно реагировать»

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением о последних результатах «канониров» в Английской Премьер-лиге.

«Когда у вас что-то не получается, иногда нужно просто работать еще усерднее. Это ключ к успеху, и это то, во что я верю. Каждый раз, когда у нас что-то не получается или мы проигрываем, мы должны показать правильную реакцию. Мы должны показать свою лучшую игру, потому что эта лига очень жесткая.

Будущим матч с «Кристал Пэлас»? Это будет сложная игра, потому что эта команда сильна в обороне. Мы знаем, что нам нужно хорошо и правильно реагировать после последних игр. Так что я надеюсь, что с нашей бандой и лучшей игрой каждого игрока мы сможем добиться успеха», – заявил Зинченко.