Неожиданный партнер для Зинченко. Арсеналу интересен экс-игрок Реала

Лондонский «Арсенал» заинтересован до завершения январского трансферного окна решить проблему с нехваткой центральных нападающих.

«Канониры» заинтересованы в подписании форварда испанского клуба «Хетафе» Борхи Майораля, который в свое время защищал цвета мадридского «Реала».

Лондонцы якобы готовы заплатить за 26-летнего игрока примерно 25,5 млн евро. В трансфере Майораля заинтересован менеджер «Арсенала» Микель Артета.

Майораль играет за «Хетафе» с 2021 года. В текущем сезоне Борха провел во всех турнирах 22 матча, забил 14 голов, сделал 1 ассист.

Ранее экс-игрок «Арсенала» вступился за Александра Зинченко, которого в последнее время часто критикуют.