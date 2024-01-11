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Англия
11 января 2024, 11:20 | Обновлено 11 января 2024, 12:10
679
0

Неожиданный партнер для Зинченко. Арсеналу интересен экс-игрок Реала

«Канониры» готовятся подписать Борху Майораля

11 января 2024, 11:20 | Обновлено 11 января 2024, 12:10
679
0
Неожиданный партнер для Зинченко. Арсеналу интересен экс-игрок Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Борха Майораль

Лондонский «Арсенал» заинтересован до завершения январского трансферного окна решить проблему с нехваткой центральных нападающих.

«Канониры» заинтересованы в подписании форварда испанского клуба «Хетафе» Борхи Майораля, который в свое время защищал цвета мадридского «Реала».

Лондонцы якобы готовы заплатить за 26-летнего игрока примерно 25,5 млн евро. В трансфере Майораля заинтересован менеджер «Арсенала» Микель Артета.

Майораль играет за «Хетафе» с 2021 года. В текущем сезоне Борха провел во всех турнирах 22 матча, забил 14 голов, сделал 1 ассист.

Ранее экс-игрок «Арсенала» вступился за Александра Зинченко, которого в последнее время часто критикуют.

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Борха Майораль Арсенал Лондон
Источник The Mirror
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