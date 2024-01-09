«Критиковать его – позор». Экс-игрок Арсенала вступился за Зинченко

Бывший фулбек лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался о защитнике «канониров» Александре Зинченко.

«Не понимаю критику в сторону Зинченко. Он атакующий фулбек, и если вы хотите использовать такого игрока, то нужно понимать риски в защите. Он играет так, как и играл в прошлом сезоне, разница в том, что лондонцы тогда выиграли больше матчей и было меньше критики.

Когда у команды не идет игра – то люди ищут виновного, и им стал Зинченко. Это позор», – рассказал Санья.

Ранее легенда «Арсенала» встал на защиту украинца.