«Критиковать его – позор». Экс-игрок Арсенала вступился за Зинченко
Бакари Санья высказался об украинском защитнике
Бывший фулбек лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался о защитнике «канониров» Александре Зинченко.
«Не понимаю критику в сторону Зинченко. Он атакующий фулбек, и если вы хотите использовать такого игрока, то нужно понимать риски в защите. Он играет так, как и играл в прошлом сезоне, разница в том, что лондонцы тогда выиграли больше матчей и было меньше критики.
Когда у команды не идет игра – то люди ищут виновного, и им стал Зинченко. Это позор», – рассказал Санья.
Ранее легенда «Арсенала» встал на защиту украинца.
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