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  4. «Критиковать его – позор». Экс-игрок Арсенала вступился за Зинченко
Англия
09 января 2024, 13:38 | Обновлено 09 января 2024, 14:08
1511
1

«Критиковать его – позор». Экс-игрок Арсенала вступился за Зинченко

Бакари Санья высказался об украинском защитнике

09 января 2024, 13:38 | Обновлено 09 января 2024, 14:08
1511
1
«Критиковать его – позор». Экс-игрок Арсенала вступился за Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший фулбек лондонского «Арсенала» Бакари Санья высказался о защитнике «канониров» Александре Зинченко.

«Не понимаю критику в сторону Зинченко. Он атакующий фулбек, и если вы хотите использовать такого игрока, то нужно понимать риски в защите. Он играет так, как и играл в прошлом сезоне, разница в том, что лондонцы тогда выиграли больше матчей и было меньше критики.

Когда у команды не идет игра – то люди ищут виновного, и им стал Зинченко. Это позор», – рассказал Санья.

Ранее легенда «Арсенала» встал на защиту украинца.

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Бакари Санья Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник The Mirror
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sasha_d99
Хоть кто-то есть адекватный среди бывших игроков Арсенала
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