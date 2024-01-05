Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца

Легендарный вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн высказался о результатах лондонского клуба в последних матчах.

«Не нужно делать виновным в потере очков в последних матчах только Зинченко. Да, его игра в защите меня беспокоит, но у «Арсенала» было очень много моментов в рождественских играх, они нанесли 56 ударов и забили всего два гола, реализация, вот в чем проблема.

Артете следует использовать Зинченко в матчах, где «Арсенал» играет в атакующий футбол, ведь украинец хорошо подключается к атакам, его следует привлекать в матчах против команды нижней части турнирной таблицы, а вот Киран Тирни может лучше проявить себя в обороне, и его следует выпускать против атакующих клубов», – сказал Симен.

Ранее в Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком у Артеты.