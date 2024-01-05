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Англия
05 января 2024, 14:29 | Обновлено 05 января 2024, 14:46
2273
3

Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца

Дэвид Симен – о результатах «канониров» в последних матчах

05 января 2024, 14:29 | Обновлено 05 января 2024, 14:46
2273
3
Проблема не в Зинченко. Легенда Арсенала стал на защиту украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легендарный вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн высказался о результатах лондонского клуба в последних матчах.

«Не нужно делать виновным в потере очков в последних матчах только Зинченко. Да, его игра в защите меня беспокоит, но у «Арсенала» было очень много моментов в рождественских играх, они нанесли 56 ударов и забили всего два гола, реализация, вот в чем проблема.

Артете следует использовать Зинченко в матчах, где «Арсенал» играет в атакующий футбол, ведь украинец хорошо подключается к атакам, его следует привлекать в матчах против команды нижней части турнирной таблицы, а вот Киран Тирни может лучше проявить себя в обороне, и его следует выпускать против атакующих клубов», – сказал Симен.

Ранее в Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком у Артеты.

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Дэвид Симэн Александр Зинченко Киран Тирни Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football365
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Комментарии 3
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anacreon
Нарешті хтось з тих "бивших алкоголіків Арсеналу та Ман Юнайтед" по ділу сказав. Проблема не в обороні, а в нападі. Півзахист створює моменти, а напад не забиває.І питати і критикувати треба в першу чергу Жезуса, Мартінеллі, Сака, Хаверца та Нкетіа. І Троссард теж грає доволі часто, хоч і на заміні більше.
А Артета вже міг би і спробувати випустити Зіну в півзахисті, замість Хаверца. З Томіясу в захисті.
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+3
Aries2005
Ось і адекватна оцінка експерта.
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0
Octopus
В оригинале контекст так-то совсем другой. По тексту здесь может показаться, что у Симена деменция и он забыл, что Тирни нет в команде. 
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0
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