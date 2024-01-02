В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком

Английский журналист издания Football London Ташан Дениран-Алейн поделился мнением о роли Александра Зинченко в составе лондонского «Арсенала» в следующем сезоне.

«Я совсем не буду удивлен, если Габриэль Жезус и Александр Зинченко больше не будут безальтернативно стартовыми футболистами в составе лондонского «Арсенала» с начала следующего сезона.

Артете нужен нападающий мирового класса, чтобы вывести «канониров» на новый уровень», – сказал эксперт.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее легенда «Арсенала» посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко.