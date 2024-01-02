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Англия
02 января 2024, 11:54 | Обновлено 02 января 2024, 12:34
1306
1

В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком

Украинец продолжает восстанавливаться от травмы

02 января 2024, 11:54 | Обновлено 02 января 2024, 12:34
1306
1
В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Английский журналист издания Football London Ташан Дениран-Алейн поделился мнением о роли Александра Зинченко в составе лондонского «Арсенала» в следующем сезоне.

«Я совсем не буду удивлен, если Габриэль Жезус и Александр Зинченко больше не будут безальтернативно стартовыми футболистами в составе лондонского «Арсенала» с начала следующего сезона.

Артете нужен нападающий мирового класса, чтобы вывести «канониров» на новый уровень», – сказал эксперт.

Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее легенда «Арсенала» посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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Комментарии 1
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samird
Артеті потрібно або перебудуватися на схему з трьома захисниками (але тоді потрібні більш надійні захисники, ніж Саліба з Мангаля), та використовувати Зінченка (і Уйта це теж стосується - він так само не супер надійний в захисті) на позиції латераля. А ще краще - перевести його на ту позицію, куди він зараз тулить Хаверца. Бо Кай там явно ні про що. А ось для Олександра на мою думку це було б найкраще місце. Його ж і так туди постійно тягне. 
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