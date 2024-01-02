В Англии предположили, что Зинченко больше не будет незаменимым игроком
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Английский журналист издания Football London Ташан Дениран-Алейн поделился мнением о роли Александра Зинченко в составе лондонского «Арсенала» в следующем сезоне.
«Я совсем не буду удивлен, если Габриэль Жезус и Александр Зинченко больше не будут безальтернативно стартовыми футболистами в составе лондонского «Арсенала» с начала следующего сезона.
Артете нужен нападающий мирового класса, чтобы вывести «канониров» на новый уровень», – сказал эксперт.
Александр Зинченко провел в этом сезоне АПЛ 18 матчей, забил один гол и отдал результативную передачу.
Ранее легенда «Арсенала» посоветовал подписать нового игрока на позицию Зинченко.
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