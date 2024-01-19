Должна сделать! Известны шансы Свитолиной в игре с Голубич на Aus Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) 20 января проведет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 против швейцарки Виктории Голубич (№85 WTA).

Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Эксперты уверены, что Свитолина является фаворитом будущего матча. Ее вероятная победа в матче получила показатель 1,12. Возможный выигрыш Голубич оценен показателем 6,0.

Выигрыш Элины Свитолиной в двух сетах имеет коэффициент 1,46, а в трех партиях – 4,0. Аналогичные результаты встречи в пользу Виктории Голубич получили показатели 12,0 и 8,5 соответственно.

Напомним, Элина Свитолина в третьем круге Australian Open обыграла болгарку Викторию Томову в двух партиях.