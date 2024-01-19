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  4. «Нейтралка» Тимофеева поделилась настроем на игру с Костюк на Aus Open
Australian Open
19 января 2024, 15:06 | Обновлено 19 января 2024, 15:14
977
2

«Нейтралка» Тимофеева поделилась настроем на игру с Костюк на Aus Open

Представительница россии – о предстоящей встрече с украинкой

19 января 2024, 15:06 | Обновлено 19 января 2024, 15:14
977
2
«Нейтралка» Тимофеева поделилась настроем на игру с Костюк на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20-летняя Мария Тимофеева поделилась мнением о будущей встрече с украинской теннисисткой Мартой Костюк в 4-м круге Открытого чемпионата Австралии 2024.

«Марта всего на год меня старше, но по юниорам мы не встречались, потому что она гораздо быстрее начала здорово играть в профессиональном туре. Кажется, она уже в 16-ть зажигала в WTA. Это круто. Я туда припозднилась. Видела немного ее матч, потому что она играла против моей подруги. Смотрится она солидно, так что посмотрим. Будет интересный матч», – заявила Тимофеева на пресс-конференции в Мельбурне.

Встретиться на корте Марта Костюк и Мария Тимофеева должны 21 января.

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Марта Костюк Мария Тимофеева Australian Open 2024
Источник Australian Open
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Elis
І припізнилась, і негадовго. Опівночі Дія чарівної таблетки закінчиться і карета перетвориться на гарбуз, кудєрьмєтова з потаповою і самсоновою не дадуть збрехати. 
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