«Нейтралка» Тимофеева поделилась настроем на игру с Костюк на Aus Open

20-летняя Мария Тимофеева поделилась мнением о будущей встрече с украинской теннисисткой Мартой Костюк в 4-м круге Открытого чемпионата Австралии 2024.

«Марта всего на год меня старше, но по юниорам мы не встречались, потому что она гораздо быстрее начала здорово играть в профессиональном туре. Кажется, она уже в 16-ть зажигала в WTA. Это круто. Я туда припозднилась. Видела немного ее матч, потому что она играла против моей подруги. Смотрится она солидно, так что посмотрим. Будет интересный матч», – заявила Тимофеева на пресс-конференции в Мельбурне.