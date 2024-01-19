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Australian Open
19 января 2024, 14:49 | Обновлено 19 января 2024, 14:52
1026
1

Ждем сенсации. Сопоставлены шансы Ястремской и Наварро на 4-й круг Aus Open

Украинка и американка разыграют путевку в 1/8 финала

19 января 2024, 14:49 | Обновлено 19 января 2024, 14:52
1026
1
Ждем сенсации. Сопоставлены шансы Ястремской и Наварро на 4-й круг Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

20 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) сыграет с американкой Эммой Наварро (№26 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча соперниц за путевку в 1/8 финала турнира начнется в Мельбурне в 02:00 по киевскому времени.

Эксперты уверены, что фаворитом матча является Наварро. Ее итоговая победа оценена показателем 1,45. А вот на успех Ястремской выставлен показатель 2,75.

Так как 26-летняя Эмма Наварро считается фаворитом, то ее вероятная победа в двух сетах имеет показатель 2,2, а выигрыш в трех партиях оценен коэффициентом 3,5.

В свою очередь, аналогичные возможные результаты в пользу Даяны Ястремской получили показатели по 5,0.

Напомним, Даяна Ястремская во втором круге Australian Open переиграла Варвару Грачеву.

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Australian Open 2024 Даяна Ястремская Эмма Наварро азарт
Источник Sport.ua
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Sit Simurg
Наварро - дочка міліардера (Джесс Пігула №2) ..)
Але головне - дівчина сильно прогресує ...
Даяні буде непросто ... 
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