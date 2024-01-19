Ждем сенсации. Сопоставлены шансы Ястремской и Наварро на 4-й круг Aus Open

20 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) сыграет с американкой Эммой Наварро (№26 WTA) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча соперниц за путевку в 1/8 финала турнира начнется в Мельбурне в 02:00 по киевскому времени.

Эксперты уверены, что фаворитом матча является Наварро. Ее итоговая победа оценена показателем 1,45. А вот на успех Ястремской выставлен показатель 2,75.

Так как 26-летняя Эмма Наварро считается фаворитом, то ее вероятная победа в двух сетах имеет показатель 2,2, а выигрыш в трех партиях оценен коэффициентом 3,5.

В свою очередь, аналогичные возможные результаты в пользу Даяны Ястремской получили показатели по 5,0.

Напомним, Даяна Ястремская во втором круге Australian Open переиграла Варвару Грачеву.