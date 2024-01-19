Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open
20 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В третьем раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против американки Эммы Наварро (№26 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на John Cain Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Алены Остапенко (№10 WTA) или Виктории Азаренко (№22 WTA).
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