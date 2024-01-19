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Australian Open
19 января 2024, 14:40 | Обновлено 19 января 2024, 14:41
387
1

Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open

19 января 2024, 14:40 | Обновлено 19 января 2024, 14:41
387
1
Даяна Ястремская – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

20 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против американки Эммы Наварро (№26 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на John Cain Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Алены Остапенко (№10 WTA) или Виктории Азаренко (№22 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн Australian Open 2024 Эмма Наварро
Источник Sport.ua
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Vlad Holl
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