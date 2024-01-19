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Аргентина
19 января 2024, 14:27 | Обновлено 19 января 2024, 14:30
231
0

«Всем будет непросто». Скалони – о продолжении карьеры Месси

Наставник сборной Аргентины поделился мыслями

19 января 2024, 14:27 | Обновлено 19 января 2024, 14:30
231
0
«Всем будет непросто». Скалони – о продолжении карьеры Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Лионель Скалони

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о сроках продолжения карьеры 8-кратным обладателем Золотого мяча, чемпионом мира 2022 года Лионелем Месси.

«Лео будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле.

Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле», – заявил Скалони.

Ранее сообщалось, что Лионель Скалони поделился с Лионелем Месси планами в отношении дальнейшей работы в сборной Аргентины.

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сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони Лионель Месси
Источник Sky Sport Italia
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