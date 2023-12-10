Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Признание Лео для Лео. Скалони сообщил Месси о планах в сборной Аргентины
Аргентина
10 декабря 2023, 10:52 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:06
349
0

Признание Лео для Лео. Скалони сообщил Месси о планах в сборной Аргентины

Тренер пообщался с капитаном команды

10 декабря 2023, 10:52 | Обновлено 10 декабря 2023, 11:06
349
0
Признание Лео для Лео. Скалони сообщил Месси о планах в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поставил в известность нападающего Лионеля Месси о том, что он принял решение остаться в команде.

Напомним, Скалони после матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Бразилией (1:0) заявил, что может оставить пост в сборной Аргентины.

45-летний Скалони руководит аргентинской сборной с августа 2018 года. Под его руководством Аргентина выиграла Кубок Америки в 2021 году, завоевала трофей Финалиссимы 2022 года, а также стала чемпионом мира 2022 года.

По теме:
Футболка Интер Майами с фамилией Месси – в топ-15 модных трендов 2023 года
ФИФА ждет Месси на ЧМ-2026. И не только
Лионель МЕССИ: «Я пытался вернуться в Барселону, но этого не произошло»
Лионель Месси Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Футбол | 09 декабря 2023, 13:16 2
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ
Известен еще один претендент на трансфер Лунина. Он выступает в ЛЧ

Украинский страж ворот может перебраться в Турцию

Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Футбол | 09 декабря 2023, 20:05 4
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса
Третий лучший в матче. Названа оценка Лунина за суперсейвы против Бетиса

«Реал» не сумел обыграть «зелено-белых» на выезде, игра завершилась со счетом 1:1

Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Футбол | 10.12.2023, 04:30
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Украинец – чемпион MLS. Коламбус Крю переиграл Лос-Анджелес в финале
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Футбол | 10.12.2023, 09:00
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
Антуан Гризманн. Краткое пособие о том, как войти дважды в одну реку
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Футбол | 09.12.2023, 19:35
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
ВИДЕО. Анчелотти задумается? Лунин спас Реал от поражения в конце матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
Роналдо в топ-3. Обнародован рейтинг предателей в мировом футболе
08.12.2023, 13:18 9
Футбол
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
ВИДЕО. Хоккеист из Канады отправил россиянина-провокатора в нокдаун на льду
09.12.2023, 10:53 8
Хоккей
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
ВИДЕО. Супергол Зинченко получил признание от болельщиков канониров
09.12.2023, 11:43
Футбол
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
Карло Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче против Бетиса
09.12.2023, 20:39 5
Футбол
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
Сборная Украины уже стала вторым фаворитом группы Е на Евро-2024
08.12.2023, 18:32 1
Футбол
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
Мирослав СТУПАР: «Я разное видел в футболе, но такого еще не видел»
08.12.2023, 20:04 98
Футбол
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
Легендарный Холифилд назвал свое самое несправедливое поражение
08.12.2023, 15:10 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем