Признание Лео для Лео. Скалони сообщил Месси о планах в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поставил в известность нападающего Лионеля Месси о том, что он принял решение остаться в команде.

Напомним, Скалони после матча 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с Бразилией (1:0) заявил, что может оставить пост в сборной Аргентины.

45-летний Скалони руководит аргентинской сборной с августа 2018 года. Под его руководством Аргентина выиграла Кубок Америки в 2021 году, завоевала трофей Финалиссимы 2022 года, а также стала чемпионом мира 2022 года.