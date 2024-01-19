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  4. Егор НАЗАРИНА: «Самое сложное на сборах – просыпаться по утрам»
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 14:28 |
187
0

Егор НАЗАРИНА: «Самое сложное на сборах – просыпаться по утрам»

Хавбек «Шахтера» рассказал, как проходит тренировочный сбор в Турции

19 января 2024, 14:28 |
187
0
Егор НАЗАРИНА: «Самое сложное на сборах – просыпаться по утрам»
ФК Шахтер. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» поделился впечатлениями от первых дней сбора в Белеке.

– Егор, как проходят тренировки команды, на что направлена работа и какой у вас график?
– Уже пятый день сборов, работаем, готовимся ко второй части сезона. Утром были интенсивные тренировки - все футбольные, с мячом. Нам это нравится, потому что на сборах так и должно быть. Поэтому с позитивом готовимся ко второй части чемпионата.

– Кроме того, что много работаете с мячом, команда также немало времени уделяет фитнесу.
– Без работы в фитнес-зале, считаю, на сборах невозможно, ведь это фундамент, который закладывается в межсезонье. Поэтому, конечно, много работаем в зале, тренируя весь корпус, ноги, руки и все остальное.

– Это первый сбор под руководством Марино Пушича. В чем специфика?
– Нравится, что все упражнения тренировочные направлены на то, как мы хотим играть в футбол. Это очень интересно. Мы всегда работаем с мячом. Интенсивные тренировки, но все с мячом - это, в первую очередь, очень интересно футболистам, хотя и нелегко, но, повторюсь, нравится, поэтому работаем с позитивом.

– Насколько лично для тебя это тяжелые нагрузки? Что сейчас скажешь о своей физической форме?
– Физическая форма еще не оптимальная, конечно, потому что это только пятый день сборов. Думаю, ближе к их завершению мы все будем находиться в оптимальной форме. А чувствую себя прекрасно, тренировки нравятся, все хорошо!

– Что для тебя является самым сложным на сборах?
– Иметь две тренировки в день, утром просыпаться. Когда один-два дня, то это нормально, а когда уже неделю, то немного надоедает. Это самое трудное.

– Как отвлекаетесь? Что делаете в свободное время и как восстанавливаетесь, ведь нагрузки серьезные?
– Свободного времени немного, распорядок очень насыщенный, ведь тренировки дважды в день. Когда по одному занятию, то, конечно, уделяем внимание восстановлению, имея все для этого: сауны, бассейны, также с нами работают массажисты. Все на самом высоком уровне.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» огласил о подписании первого зимнего новичка.

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Егор Назарина Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Шахтер Донецк
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