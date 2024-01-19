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Украина. Первая лига
19 января 2024, 12:48 | Обновлено 19 января 2024, 12:57
136
0

Буковина два сбора проведет на Закарпатье

Команда хочет пригласить еще нескольких новичков

19 января 2024, 12:48 | Обновлено 19 января 2024, 12:57
136
0
Буковина два сбора проведет на Закарпатье
ФК Буковина. Андрей Мельничук

Как стало известно Sport.ua, черновицкая перволиговая команда проведет сразу два этапа подготовки на базе «Камелот» вблизи Ужгорода: с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 16 марта.

Подопечные Андрея Мельничука планируют сыграть девять спаррингов, в восьми соперники уже известны: 9 февраля – молодежный состав «Буковины», 13 февраля – «Подоляне» (Тернополь), 16 – «Подолье», 21 – «Агробизнес», 27 – «Скала 1911», 1 марта – «Металлист», 6 – «Звягель», 16 – «Хуст».

Буковинцы еще определяются со спарринг-партнером на 24 февраля.

Очередным зимним новичком «Буковины» стал полузащитник Владислав Хамелюк, который ранее выступал за ЛНЗ.

Черновчане еще собираются усилиться вратарем и центральным защитником.

«Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Буковины» произошли изменения.

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Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Андрей Мельничук инсайд
Источник Sport.ua
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