Буковина два сбора проведет на Закарпатье
Команда хочет пригласить еще нескольких новичков
Как стало известно Sport.ua, черновицкая перволиговая команда проведет сразу два этапа подготовки на базе «Камелот» вблизи Ужгорода: с 19 февраля по 1 марта и с 4 по 16 марта.
Подопечные Андрея Мельничука планируют сыграть девять спаррингов, в восьми соперники уже известны: 9 февраля – молодежный состав «Буковины», 13 февраля – «Подоляне» (Тернополь), 16 – «Подолье», 21 – «Агробизнес», 27 – «Скала 1911», 1 марта – «Металлист», 6 – «Звягель», 16 – «Хуст».
Буковинцы еще определяются со спарринг-партнером на 24 февраля.
Очередным зимним новичком «Буковины» стал полузащитник Владислав Хамелюк, который ранее выступал за ЛНЗ.
Черновчане еще собираются усилиться вратарем и центральным защитником.
«Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что в тренерском штабе «Буковины» произошли изменения.
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