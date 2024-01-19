Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес планирует усилиться еще двумя новичками
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 12:31 | Обновлено 19 января 2024, 13:30
283
0

Верес планирует усилиться еще двумя новичками

Команда из Ровно отправляется на тренировочный сбор в Турцию

19 января 2024, 12:31 | Обновлено 19 января 2024, 13:30
283
0
Верес планирует усилиться еще двумя новичками
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, футболисты и тренерский состав «Вереса» сегодня вечером, 19 января, проведут получасовую встречу с болельщиками и сразу же отправятся в польский Краков, откуда 20 января отправятся на турецкий сбор.

По информации нашего источника, до начала весенней части сезона ровенчане собираются усилиться еще двумя зимними новичками. Не исключен вариант, что это будут игроки, которые будут выступать на правах аренды.

Пока что «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Верес» ищет спарринг-партнера на 9 февраля.

По теме:
Коммерческий директор Днепра-1: «Бурбас выполняет заказ наших конкурентов»
Буковина два сбора проведет на Закарпатье
Днепр-1 оценил трансферный бан и долги перед Йовичевичем и Кучером
Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды
Футбол | 19 января 2024, 12:25 0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды

Джастин Лонвейк перебрался в Фортуну

Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Футбол | 19 января 2024, 11:14 10
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке после матча. Что сказал Карло?

После мадридского дерби у Андрея состоялся диалог с наставником «сливочных»

Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Теннис | 19.01.2024, 08:01
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Элина может быть только одна. Костюк вырвала победу у россиянки на Aus Open
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Футбол | 19.01.2024, 01:15
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
Лунин пропустил четыре. Атлетико в ярком дерби выбил Реал из Кубка
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Футбол | 18.01.2024, 19:59
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
Суперсенсация от украинца. Молчанов обыграл первых ракеток на Аus Open 2024
19.01.2024, 07:55 3
Теннис
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
Цуренко вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Соболенко
17.01.2024, 12:24 21
Теннис
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
У кого 9.2? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны в Кубке Испании
18.01.2024, 01:20
Футбол
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
Украинский боксер назвал причину молчания Ломаченко о войне
18.01.2024, 19:22 8
Бокс
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
19.01.2024, 01:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем