Верес планирует усилиться еще двумя новичками

Как стало известно Sport.ua, футболисты и тренерский состав «Вереса» сегодня вечером, 19 января, проведут получасовую встречу с болельщиками и сразу же отправятся в польский Краков, откуда 20 января отправятся на турецкий сбор.

По информации нашего источника, до начала весенней части сезона ровенчане собираются усилиться еще двумя зимними новичками. Не исключен вариант, что это будут игроки, которые будут выступать на правах аренды.

Пока что «Верес» занимает 15 место в чемпионате УПЛ, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Верес» ищет спарринг-партнера на 9 февраля.