Верес ищет спарринг-партнера на 9 февраля

Как стало известно Sport.ua, после завершения первого домашнего этапа подготовки к весенней части сезона сегодня футболисты «Вереса» будут отдыхать, а 19 января транзитом через польский Краков отправятся на турецкий сбор.

По информации нашего источника, вместо сербского «Явора» соперником «Вереса» в первом спарринге в 2024 году будет словацкий «Ружемберок». Матч состоится 26 января. Всего запланировано восемь контрольных поединков. Ровенчане еще ищут спарринг-партнера на 9 февраля.

Скорее всего, в расположении «Вереса» на просмотре будет находиться два легионера.

После возвращения домой подопечные Олега Шандрука будут готовиться к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ против «Колоса», который состоится 24 февраля.