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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 11:23 | Обновлено 18 января 2024, 11:24
204
0

Верес ищет спарринг-партнера на 9 февраля

19 января команда отправляется на турецкий сбор

18 января 2024, 11:23 | Обновлено 18 января 2024, 11:24
204
0
Верес ищет спарринг-партнера на 9 февраля
НК Верес

Как стало известно Sport.ua, после завершения первого домашнего этапа подготовки к весенней части сезона сегодня футболисты «Вереса» будут отдыхать, а 19 января транзитом через польский Краков отправятся на турецкий сбор.

По информации нашего источника, вместо сербского «Явора» соперником «Вереса» в первом спарринге в 2024 году будет словацкий «Ружемберок». Матч состоится 26 января. Всего запланировано восемь контрольных поединков. Ровенчане еще ищут спарринг-партнера на 9 февраля.

Скорее всего, в расположении «Вереса» на просмотре будет находиться два легионера.

После возвращения домой подопечные Олега Шандрука будут готовиться к календарному матчу 18 тура чемпионата УПЛ против «Колоса», который состоится 24 февраля.

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чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Верес Ровно инсайд
Источник Sport.ua
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