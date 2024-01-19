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Australian Open
19 января 2024, 12:14 | Обновлено 19 января 2024, 12:30
634
1

Костюк установила новое возрастное достижение для украинок на Aus Open

Марта вошла в историю украинского тенниса

19 января 2024, 12:14 | Обновлено 19 января 2024, 12:30
634
1
Костюк установила новое возрастное достижение для украинок на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В пятницу, 19 января, украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) на Открытом чемпионате Австралии обыграла в трех сетах Элину Аванесян из Франции (№74 WTA) и вышла в четвертый круг турнира.

Ранее до Костюк среди украинок в четвертый круг австралийского мейджора выходили Алена Бондаренко в 2010 году, когда ей было 25 лет, а также Элина Свитолина. При этом уроженка Одессы добивалась такого права уже трижды (2018, 2019, 2021), а первый раз смогла выйти в 1/8 финала в возрасте 23 лет.

21-летняя Марта Костюк стала третьей украинской теннисисткой и самой молодой в истории, пробившийся в четвертый круг Australian Open.

Напомним, в 1/8 финала Марта Костюк встретится с Марией Тимофеевой (№170 WTA).

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Australian Open 2024 Марта Костюк Элина Свитолина Алена Бондаренко
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 1
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chevars
По перше. Чому на "Спорті" Аванесян зараховують до французської команди? По друге. Може й добре, що наступною суперницею Костюк буде ще одна кацапка, а не Майя. Але не повинно бути ніякої недооцінки Тимофєєвої, яка добре навчена, все вміє. А головне, завжди тримає себе в руках на відміну від Костюк.  
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