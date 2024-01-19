Костюк установила новое возрастное достижение для украинок на Aus Open

В пятницу, 19 января, украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) на Открытом чемпионате Австралии обыграла в трех сетах Элину Аванесян из Франции (№74 WTA) и вышла в четвертый круг турнира.

Ранее до Костюк среди украинок в четвертый круг австралийского мейджора выходили Алена Бондаренко в 2010 году, когда ей было 25 лет, а также Элина Свитолина. При этом уроженка Одессы добивалась такого права уже трижды (2018, 2019, 2021), а первый раз смогла выйти в 1/8 финала в возрасте 23 лет.

21-летняя Марта Костюк стала третьей украинской теннисисткой и самой молодой в истории, пробившийся в четвертый круг Australian Open.

Напомним, в 1/8 финала Марта Костюк встретится с Марией Тимофеевой (№170 WTA).