В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко.

Соболенко является действующей чемпионкой мейджора на кортах Мельбурна.

Цуренко повторила свой наилучший результат на Australian Open. Ранее в 3-м раунде 34-летняя украинка играла в 2013 году.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой, которая в 3-м раунде выиграла у Паулы Бадосы.

ВИДЕО. Забыть и двигаться дальше. Как Цуренко разгромно проиграла Соболенко