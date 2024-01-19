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Australian Open
19 января 2024, 09:08 | Обновлено 19 января 2024, 09:26
809
0

ВИДЕО. Забыть и двигаться дальше. Как Цуренко разгромно проиграла Соболенко

Леся не сумела навязать борьбу второй ракетке мира на Australian Open 2024

19 января 2024, 09:08 | Обновлено 19 января 2024, 09:26
809
0
ВИДЕО. Забыть и двигаться дальше. Как Цуренко разгромно проиграла Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь на 19 января состоялся матч 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 между украинской теннисисткой Лесей Цуренко (WTA 33) и второй ракеткой мира Ариной Соболенко.

Поединок завершился за 52 минуты со счетом 6:0, 6:0 в пользу Соболенко.

Соболенко является действующей чемпионкой мейджора на кортах Мельбурна.

Цуренко повторила свой наилучший результат на Australian Open. Ранее в 3-м раунде 34-летняя украинка играла в 2013 году.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2024 Соболенко сыграет против Аманды Анисимовой, которая в 3-м раунде выиграла у Паулы Бадосы.

ВИДЕО. Забыть и двигаться дальше. Как Цуренко разгромно проиграла Соболенко

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видео Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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