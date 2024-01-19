СИМЕОНЕ: «Мы хорошо контролировали игру, дождались своего момента»

Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.

Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.

Цели? Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге», - сказал Симеоне.

Стоит отметить, что за свою историю "матрасники" лишь 10 раз побеждали в Кубке Испании. В последний раз триумф был ещё в сезоне 2012/2013.