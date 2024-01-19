Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СИМЕОНЕ: «Мы хорошо контролировали игру, дождались своего момента»
Испания
19 января 2024, 03:41 | Обновлено 19 января 2024, 04:17
66
0

СИМЕОНЕ: «Мы хорошо контролировали игру, дождались своего момента»

Диего Симеоне доволен голом Антуана Гризманна

19 января 2024, 03:41 | Обновлено 19 января 2024, 04:17
66
0
СИМЕОНЕ: «Мы хорошо контролировали игру, дождались своего момента»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дієго Сімеоне

Диего Симеоне прокомментировал победу «Атлетико» над «Реалом» в 1/8 финала Кубка Испании.

«Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.

Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.

Цели? Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге», - сказал Симеоне.

Стоит отметить, что за свою историю "матрасники" лишь 10 раз побеждали в Кубке Испании. В последний раз триумф был ещё в сезоне 2012/2013.

По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков»
ХАВИ: «Соперник забил отличный гол, мы страдали»
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Атлетико – Реал
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Диего Симеоне
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы КАН. Египет и Гана разошлись миром в напряженном матче
Футбол | 19 января 2024, 01:45 0
Турнирные таблицы КАН. Египет и Гана разошлись миром в напряженном матче
Турнирные таблицы КАН. Египет и Гана разошлись миром в напряженном матче

На дубль Мохаммеда Кудуса ответили Омар Мармуш и Мостафа Мохамед

Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Теннис | 18 января 2024, 13:11 44
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open

Победа над Маркетой Вондроушовой была не случайной

В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Футбол | 18.01.2024, 19:59
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
В Испании рассказали, как Лунин ведет себя в раздевалке Реала
Будет УПЛ-ТВ. Нацсовет по телевидению зарегистрировал медиа Премьер-лиги
Футбол | 18.01.2024, 21:10
Будет УПЛ-ТВ. Нацсовет по телевидению зарегистрировал медиа Премьер-лиги
Будет УПЛ-ТВ. Нацсовет по телевидению зарегистрировал медиа Премьер-лиги
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 12:50
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
ВИДЕО. Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
17.01.2024, 09:10
Футбол
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
17.01.2024, 14:14 2
Теннис
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
ВИДЕО. Милевский показал последствия обыска
18.01.2024, 17:01 2
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 32
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем