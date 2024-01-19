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Чемпионат Португалии
Визела
18.01.2024 22:45 – FT 2 : 5
Спортинг Лиссабон
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Португалия
19 января 2024, 02:17 | Обновлено 19 января 2024, 02:24
25
0

Чемпионат Португалии. Спортинг забил 5 голов аутсайдеру, победа Браги

«Спортинг» продолжает идти к чемпионству

19 января 2024, 02:17 | Обновлено 19 января 2024, 02:24
25
0
Чемпионат Португалии. Спортинг забил 5 голов аутсайдеру, победа Браги
twitter.com/SportingCP

18 января состоялись два матча чемпионата Португалии по футболу.

Середняк турнирной таблицы «Фамаликау» принимал «Брагу». Хозяева дали бой более именитым гостям, но очков для себя не взяли. Джало забил победный на 90+11 минуте.

В другом матче лидер турнирной таблицы «Спортинг» из Лиссабона отправился в гости к «Визеле». Хозяева забили первыми, но после этого у них мало что выходило. Как итог, «львы» добыли уверенную победу.

Чемпионат Португалии. 18-й тур.

Фамаликау – Брага – 1:2

Голы: Кадис (62 пен) – Борха (73), Джало (90+11)

Удаление: Асунсан (90+1) – ...

Визела – Спортинг – 2:5

Голы: Соро (13), Эссенде (62) - Дьекереш (45+8, 86), Тринкау (46), Паулиньо (57) Коатес (72)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Коатес (Спортинг Лиссабон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Эссенд (Визела).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Лиссабон).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Лиссабон).
45’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Соро (Визела).
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Источник Sport.ua
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