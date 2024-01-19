Чемпионат Португалии. Спортинг забил 5 голов аутсайдеру, победа Браги

18 января состоялись два матча чемпионата Португалии по футболу.

Середняк турнирной таблицы «Фамаликау» принимал «Брагу». Хозяева дали бой более именитым гостям, но очков для себя не взяли. Джало забил победный на 90+11 минуте.

В другом матче лидер турнирной таблицы «Спортинг» из Лиссабона отправился в гости к «Визеле». Хозяева забили первыми, но после этого у них мало что выходило. Как итог, «львы» добыли уверенную победу.

Чемпионат Португалии. 18-й тур.

Фамаликау – Брага – 1:2

Голы: Кадис (62 пен) – Борха (73), Джало (90+11)

Удаление: Асунсан (90+1) – ...

Визела – Спортинг – 2:5

Голы: Соро (13), Эссенде (62) - Дьекереш (45+8, 86), Тринкау (46), Паулиньо (57) Коатес (72)