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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 01:25 | Обновлено 19 января 2024, 02:16
97
0

Новичок Вереса: «Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ»

Максим Смиян рад переходу в состав «Вереса»

19 января 2024, 01:25 | Обновлено 19 января 2024, 02:16
97
0
Новичок Вереса: «Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ»
НК Верес. Максим Смиян

Новичок «Вереса» Максим Смиян назвал свои цели в новом клубе. Футболист считает, что может помочь команде сохранить место в элите.

«Рад на новом уровне реанимировать игровую карьеру в Ровно. Еще в прошлом сезоне меня долгое время донимала травма. Беспокоил симфизит, лечение не помогало. После последней игры чемпионата с «Минаем» отважился на операцию.

Долгое время восстанавливалось. Лишь осенью приступил к активным тренировкам. «Верес» – новый вызов для меня после длительного процесса восстановления. Я много слышал и знал о клубе из Ровно. Поэтому, когда получил предложение – вообще не колебался.

В Ровно уже успел побывать на стадионе. Очень хорошая арена, раздевалка очень комфортная. Надеюсь, что болельщиков во второй части сезона будут пускать на трибуны, и они смогут нас поддерживать.

От весенней части сезона ожидаю только одного – исправить ситуацию в турнирной таблице. Надеюсь, помогу команде сохранить место в УПЛ», - сказал Смиян.

В первой части сезона 21-летний футболист выступал за «Зарю». В УПЛ он сыграл 8 матчей, голов не забивал. Портал transfermarkt оценивает левого защитника в 250 тысяч евро.

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Верес Ровно Максим Смиян чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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