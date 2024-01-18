Клуб из Узбекистана, в котором работает Шацких, выставлен на продажу

Клуб «Пахтакор» из Узбекистана выставлен на продажу. Сейчас 100% акций клуба принадлежат государству.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев решил отдать на приватизацию все футбольные клубы. Поэтому клуб может потерять государственное финансирование и оказаться в руках частных инвесторов.

Главным тренером «Пахтакора» работает экс-форвард и тренер киевского Динамо Максим Шацких, лидер по количеству забитых голов в УПЛ (124 гола).

45-летний специалист два раза подряд привел «Пахтакор» к триумфу в чемпионате Узбекистана (2022, 2023).

В матче 2-го тура Кубка Азии сборная Узбекистана обыграла команду Индии со счетом 3:0. Наибольшее представительство (6 футболистов) в сборной имеет ташкентский «Пахтакор» под руководством Максима Шацких.