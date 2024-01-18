Киченок / Остапенко – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open
19 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против австралийского дуэта Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №13 после матча Джойнт / Суини – Мелихар / Кравиц. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Линда Носкова / Ван Сию – Ву Фансьен / Чжу Линь.
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