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Australian Open
18 января 2024, 22:30 |
84
0

Киченок / Остапенко – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда Australian Open

18 января 2024, 22:30 |
84
0
Киченок / Остапенко – Биррелл / Гадеки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

19 января украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против австралийского дуэта Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки, который получил уайлд-кард от организаторов. Встреча состоится 4-м запуском на корте №13 после матча Джойнт / Суини – Мелихар / Кравиц. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Линда Носкова / Ван Сию – Ву Фансьен / Чжу Линь.

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Людмила Киченок смотреть онлайн Алена Остапенко Australian Open 2024 Кимберли Биррелл Оливия Гадеки
Источник Sport.ua
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